Orchestre National de Lille, le vendredi 11 mars à 20:00

Au programme : (± 1h40 avec entracte) SCHNITTKE Concerto pour alto CHOSTAKOVITCH Symphonie n°5 Joshua Weilerstein I Direction Antoine Tamestit I Alto Orchestre National de Lille En quelques mots : La _Symphonie n°5_ a littéralement sauvé la vie de Chostakovitch. En 1936, le compositeur russe est attaqué dans le journal _La Pravda_, son opéra _Lady MacBeth de Mtsensk_ ayant provoqué jusqu’à la colère de Staline. Chostakovitch se saisit alors des 20 ans de la Révolution d’Octobre pour écrire sa _Symphonie n°5_. D’une force galvanisante, l’œuvre est un triomphe, mettant son auteur provisoirement à l’abri des purges et de la censure stalinienne. Préludant à cette œuvre spectaculaire, le chef américain Joshua Weilerstein dirige le magnifique _Concerto pour alto_ de Schnittke, interprété par Antoine Tamestit, grand ambassadeur de son instrument. Deux partitions majeures de la musique russe du 20ème siècle Orchestre National de Lille 30 Place Pierre Mendès France, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T21:40:00

