Destins en dessins au féminin Abbeville Abbeville Catégories d’Évènement: Abbeville

Somme

Destins en dessins au féminin, 1 mars 2023, Abbeville Abbeville. Destins en dessins au féminin 26 Place Georges Clemenceau Abbeville Somme

2023-03-01 14:00:00 – 2023-03-24 17:30:00 Abbeville

Somme Abbeville Exposition réalisée par « On a marché sur la bulle » et la Bibliothèque départementale de la Somme et prêtée par la Médiathèque départementale de l’Oise.

Derrière chaque destin de femme, un auteur de bande dessinée féminin. Tel est le défi de cette exposition dans laquelle chaque auteur des ouvrages présentés a fait le choix d’une figure féminine. Une grande variété de styles graphiques, de personnages et de scenarii à découvrir. +33 3 22 24 95 16 http://www.abbeville.fr/loisirs/archives-municipales.html Abbeville

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Abbeville, Somme Autres Lieu Abbeville Adresse 26 Place Georges Clemenceau Abbeville Somme Ville Abbeville Abbeville lieuville Abbeville Departement Somme

Abbeville Abbeville Abbeville Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abbeville abbeville/

Destins en dessins au féminin 2023-03-01 was last modified: by Destins en dessins au féminin Abbeville 1 mars 2023 26 Place Georges Clemenceau Abbeville Somme Abbeville Somme

Abbeville Abbeville Somme