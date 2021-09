Paris musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris “Destins d’artistes, peintres et sculpteurs juifs (1905-1945)” musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le mahJ consacre deux expositions à cette génération d’artistes juifs arrivés entre 1904 et 1914 et à leurs destins en retraçant les raisons de leur installation à Paris, les liens particuliers qui les unissent, le cadre historique et politique de leur œuvre et, bien sûr, leur participation à une scène artistique dans ce qui est alors la capitale de l’art moderne. Hersh Fenster, journaliste et écrivain yiddish, publie à Paris en 1951 Undzere farpaynikte kinstler (Nos artistes martyrs), à la fois mémorial et livre d’art qui retrace les trajectoires de 84 artistes juifs de la scène française qui périrent entre 1940 et 1945, dont Otto Freundlich et Chaïm Soutine. 1ER VOLET: MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 **au mahJ** DE 14H À 16H30 * Visite guidée de l’exposition « Chagall, Modigliani, Soutine…Paris pour école (1905-1940) par Cécile Petitet, conférencière du mahJ * Présentation de l’exposition « Hersh Fenster et le shtetl perdu de Montparnasse » par Judith Lindenberg, responsable de la bibliothèque du mahJ 2E VOLET: MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 **au Mémorial de la Shoah** DE 14H À 17H * Conférence « L’art dans les camps » par Paul-Bernard Nouraud, docteur en histoire et théorie de l’art * Conférence « Le peintre Otto Freundlich » par Danièle Cohn, professeure émérite en philosophie

Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles

Après-midis pédagogiques croisés les 29 septembre et 6 octobre en partenariat avec le Mémorial de la Shoah musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71, rue du Temple 75003 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

