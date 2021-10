Destins communs autour de la Méditerranée : les architectes face à l’urgence climatique Salle Petrarque, 7 octobre 2021, Montpellier.

Destins communs autour de la Méditerranée : les architectes face à l’urgence climatique

Salle Petrarque, le jeudi 7 octobre à 18:30

### **TABLE RONDE |** **Destins communs autour de la Méditerranée : les architectes face à l’urgence climatique** A l’heure où le GIEC tire urgemment la sonnette d’alarme et alerte sur les pronostics climatiques, la question du devenir en commun du bassin méditerranéen se pose. « Point chaud » du changement climatique, les villes et lieux de vie sont en première ligne : comment faire face à cet enjeu ? Trois architectes nords africains et français, Feriel Lejri (Atelier FL, Tunis), Tarik Oualalou (Agence Oualalou+Choi, Paris et Casablanca) et Jean-Patrice Calori (Agence CAB, Nice) tenteront d’y répondre, en partageant le temps d’une table ronde leurs différentes expériences et réflexions sur l’habitat et la ville de demain dans le bassin méditerranéen. Un échange avec le public est prévu à la fin de la table ronde. Intervenants : Feriel Lejri, architecte – Atelier FL, Tunis (En visio) Tarik Oualalou, architecte – Agence Oulalou+Choi, Paris et Casablanca | [[https://www.oplusc.com/media](https://www.oplusc.com/media)](https://www.oplusc.com/media) Jean-Patrice Calori, architecte – Agence CAB | [[http://www.cabarchitectes.com/](http://www.cabarchitectes.com/)](http://www.cabarchitectes.com/) Echange animé par Damien Vieillevigne, architecte et vice-président de la MAOM. Une table ronde organisée par la MAOM, dans le cadre du Sommet Afrique-France, avec le soutien de la Ville de Montpellier.

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire, possibilité de s’inscrire

Dans le cadre du Sommet Afrique-france, la MAOM donne la parole à trois architectes nords africains et français sur la problématique du devenir du bassin méditerranéen face au réchauffement climatique

Salle Petrarque 2 place Petrarque 34000 Montpellier Montpellier Centre Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T18:30:00 2021-10-07T20:30:00