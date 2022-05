Destinées juives pendant la Seconde Guerre mondiale Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller Bas-Rhin EUR Exposition virtuelle Port d’exil – port d’attache. Destinées juives pendant la Seconde Guerre mondiale – présentation de Marie Pottecher, Conservatrice en chef du Patrimoine – Cheffe d’Établissement du Musée Alsacien de Strasbourg. L’exposition s’est donnée comme objectif de revenir sur ces heures sombres en donnant à comprendre les étapes et les mécanismes mais aussi en évoquant, à travers quelques exemples, la diversité des destins d’individus confrontés à ces événements. Elle a ainsi offert l’occasion de conduire un travail d’entretiens auprès de personnes ayant vécu cette période mais aussi auprès d’autres, dépositaires de leurs mémoires. Qu’elles soient toutes ici chaleureusement remerciées de leur contribution. Exposition virtuelle Port d’exil – port d’attache. Destinées juives pendant la Seconde Guerre mondiale – présentation de Marie Pottecher, Conservatrice en chef du Patrimoine – Cheffe d’Établissement du Musée Alsacien de Strasbourg. +33 3 88 70 97 17 Exposition virtuelle Port d’exil – port d’attache. Destinées juives pendant la Seconde Guerre mondiale – présentation de Marie Pottecher, Conservatrice en chef du Patrimoine – Cheffe d’Établissement du Musée Alsacien de Strasbourg. L’exposition s’est donnée comme objectif de revenir sur ces heures sombres en donnant à comprendre les étapes et les mécanismes mais aussi en évoquant, à travers quelques exemples, la diversité des destins d’individus confrontés à ces événements. Elle a ainsi offert l’occasion de conduire un travail d’entretiens auprès de personnes ayant vécu cette période mais aussi auprès d’autres, dépositaires de leurs mémoires. Qu’elles soient toutes ici chaleureusement remerciées de leur contribution. Bouxwiller

