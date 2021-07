Albi La Cheminée,ancienne chapellerie Albi, Tarn Destinées d’un bâtiment industriel du XIXe siècle à nos jours à Albi La Cheminée,ancienne chapellerie Albi Catégories d’évènement: Albi

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Cheminée, ancienne chapellerie

### **Destinées d’un bâtiment industriel du XIXe siècle à nos jours** ### Une exposition retrace les activités artisanales et industrielles dans un bâtiment du quartier de la Madeleine à Albi. Le bâtiment construit vers 1800 accueille les attelages des voyageurs hébergés à l’Auberge des 3 Pigeons située dans l’actuelle rue Porta. En 1875, l’auberge est vendue et transformée en fabrique de chapeaux. Vestige de cette activité qui dure jusque dans les années 1920, une cheminée en briques subsiste dans la cour du bâtiment, dernière cheminée industrielle du périmètre protégé d’Albi encore debout. En 1946 et jusqu’en 1971, le lieu est occupé par le Maître carrossier Albert Mazel, créateur des carrosseries des fameuses monoplaces bleues MEP. L’atelier de meubles Ramade s’y installe ensuite avant de rejoindre le moulin de Lamothe. Le bâtiment est actuellement en cours de rénovation en vue d’y accueillir une galerie d’art contemporain. Le bâtiment construit vers 1800 fut une dépendance de l’auberge des 3 Pigeons, puis fut transformé en chapellerie en 1875, la carrosserie Mazel s’y installa en 1946, puis l’atelier de meubles Ramade. La Cheminée,ancienne chapellerie 5 rue Sainte Marie, 81000, Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T22:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

