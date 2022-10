DESTINEE – PAR LES MARAUDES 34

2023-03-19 17:00:00 17:00:00 – 2023-03-19 5 EUR – Spectacle initialement programmé le dimanche 20 novembre 2022 – L’association Les Maraudes34 vous présente la comédie musicale « Destinée ». À travers ce spectacle, l’association vous présente les circonstances de sa création et ce qu’elle apporte aux personnes sans abris grâce aux différentes actions menées par ses bénévoles. Chacun des membres cherche, sans jamais émettre aucun jugement, à comprendre et aider ces personnes qui ont perdu espoir, à leur faire retrouver confiance et passer des moments magiques, comme Noël, avec plus de légèreté…

Avec le soutien de la ville de Béziers. Payant – Gratuit pour les enfants de moins de 4ans.

L'association Les Maraudes34 vous présente la comédie musicale « Destinée »afin de connaître l'association et découvrir les différentes actions menées par ses bénévoles pour aider les sans abris. Payant – Gratuit pour les moins de 4ans. Billetterie dans nos bureaux d'informations touristiques.

