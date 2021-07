Paris Grand Palais éphémère Paris Destinée de Flora – Escape game digital /jeu de piste en extérieur – sur téléphone Grand Palais éphémère Paris Catégorie d’évènement: Paris

Destinée de Flora – Escape game digital /jeu de piste en extérieur – sur téléphone Grand Palais éphémère, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. Destinée de Flora – Escape game digital /jeu de piste en extérieur – sur téléphone

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Grand Palais éphémère

Consternation au Grand Palais éphémère : _Flora_, l’œuvre phare de l’exposition a disparu. L’inauguration approche et l’affaire fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux. Rejoignez notre équipe de Youtubeurs pour sauver la cérémonie d’ouverture ! Escape game digital / jeu de piste en extérieur – pour tous – gratuit – sur inscription – venir avec un téléphone chargé. Le jeu pourra être annulé si les conditions sanitaires l’exigent. La RmnGP ne pourra en être tenue responsable.

Gratuit

La destinée de Flora – escape game digital / jeu de piste en extérieur – sur téléphone – gratuit Grand Palais éphémère Place Joffre 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Grand Palais éphémère Adresse Place Joffre 75007 Paris Ville Paris lieuville Grand Palais éphémère Paris