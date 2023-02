Destinations Nature Paris Expo Paris Catégories d’Évènement: île de France

. payant 12€/personne (10€ en précommande) gratuit jusqu’à 18 ans Destinations Nature : le rendez-vous incontournable des adeptes de grands espaces ! Du 16 au 19 mars 2023 se déroulera une nouvelle édition de Destinations Nature, le rendez-vous incontournable des adeptes de voyages nature, de randonnée, d’activités Outdoor et de micro-aventures. Ce rassemblement permet de trouver des inspirations pour les futures escapades en France ou à l’étranger. L’occasion de découvrir de nouveaux circuits à arpenter, de nouvelles destinations ou encore des expériences insolites. Cette année, le salon propose un parcours de visite autour des thématiques aventure en famille, hébergements alternatifs, randonnées en parcs et réserves et trek en montagnes, cyclotourisme, voyage nomade et éco-tourisme. 230 professionnels et experts vous donneront leurs meilleurs conseils pour voyager dans le respect des territoires et de la biodiversité. Paris Expo 1 place de la Porte de Versailles 75015 Paris Contact : https://www.destinations-nature.com/ communication-tourisme@comexposium.com https://www.destinations-nature.com/

