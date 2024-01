Destinations Nature, le rendez-vous incontournable des adeptes de voyages nature Paris expo porte de versailles Paris, jeudi 14 mars 2024.

Du jeudi 14 mars 2024 au dimanche 17 mars 2024 :

dimanche

de 10h00 à 18h00

jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

.Tout public. payant

10 euros

Le rendez-vous des adeptes de voyages, d’activités outdoor et de randonnée !

Du 14 au 17 Mars 2024 à Paris Expo Porte de Versailles, se

déroulera une nouvelle édition de Destinations Nature, le rendez-vous

incontournable des adeptes de voyages nature, de randonnée, d’activités outdoor

et de micro-aventures. Ce rassemblement permet de trouver des inspirations pour

les futures escapades en France ou à l’étranger. L’occasion de découvrir de

nouveaux circuits à arpenter, de nouvelles destinations ou encore des

expériences insolites.

Cette année, le salon se renouvelle et offre une expérience

inédite pour tous les voyageurs en quêtes de nouvelles perspectives pour se

ressourcer au plus près de la nature. Un salon inspirant pour faire le plein

d’idées et préparer ses projets de voyage ou d’escapades. Ce temps fort pour

les amoureux de la nature est un moment privilégié pour échanger avec des

professionnels et des experts du voyage nature et pour repérer les tendances

qui marqueront 2024, les nouvelles destinations, l’équipement nécessaire, ou

découvrir de nouvelles activités de plein air.

Une

nouveauté à ne pas manquer pour cette édition 2024

Un événement inédit au sein de Destinations Nature pour tous

les voyageurs et passionnés d’expériences outdoor! Le festival projettera une

sélection de 15 films immersifs sur 3 jours, autour de diverses thématiques :

le Trail, Trek, grands espaces, l’aventure à vélo, et l’expérience Vanlife. Le

festival accueillera des aventuriers d’exception et une icône du VTT pour des

rencontres avec le public très inspirantes. Les projections seront suivies de

débats et échanges avec les réalisateurs et des intervenants de référence. La

programmation inclut aussi des master classes pour savoir filmer l’aventure et

des ateliers pratiques. L’espace Guinguette permettra de poursuivre ces

échanges dans une ambiance conviviale, pour un moment privilégié avec ses

grands noms du voyages et de l’outdoor. Premiers films confirmés pour le

Festival:

Samedi : Sophie Planque & Jérémy Vaugeois nous

présenterons leur film « Alaska Patagonie – La grande traversée »

Dimanche : L’équipe des Coflocs présentera « Vanlife : les

nouveaux nomades »

Les

nouveaux espaces à retrouver sur DESTINATIONS NATURE

-UN VILLAGE VANLIFE avec déjà plus de 15 exposants

-UN VILLAGE EQUIPEMENT MATERIEL AGRANDI de quoi s’équiper

avec du matériel très technique

-« AU VIEUX CAMPEUR »: LE RETOUR ! Cette institution de plus

de 80 ans, est la référence des magasins outdoor. Ils proposeront une sélection

pointue de matériel et équipements pour les sports de plein air.

-LA BOUTIQUE DU BATON une nouveauté de l’édition 2024 qui

exposera les marques Leki, Black Diamond, TSL, Guidetti, Lafuma, Scott, Lacal,

Swix, N&W Curve, Camp et Komperdell

-DES ATELIERS FORMATION ils ont pour but de développer les

connaissances techniques des visiteurs aventuriers :

· Rendre son eau potable lors de ses aventures

· Reconnaître les traces animales en pleine nature

· Réussir ses photos d’aventures et de paysage au

smartphone, cet atelier sera animé par Julien Lonewolf, photographe spécialiste

de l’Himalaya et auteur du « Guide ultime du photographe d’aventure »

· Préparer et organiser son sac à dos pour une

sortie bivouac, choisir son matériel de bivouac,

· Confectionner un kit de premiers secours pour

ses sorties nature

-LE VILLAGE DE LA BIODIVERSITE qui regroupera des acteurs

publics et privés, des associations engagés dans la préservation de la

biodiversité. Situé au cœur du salon, cet espace sera le lieu d’échange avec

les visiteurs pour la sensibilisation au respect de la nature dans la pratique

de leurs activités. Il sera enrichi d’ateliers pour enfants, adultes et de

conférences pour participer à cette prise de conscience environnementale.

-UN VILLAGE MONTAGNE un village montagne pour rencontrer des

guides, des experts en équipement, et trouvez tout le nécessaire pour une

aventure réussie en montagne.

-UN ESPACE GUINGUETTE pour la restauration

Paris expo porte de versailles 1 Pl. de la Prte de Versailles 75015 Paris

