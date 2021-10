Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Destination sommeil Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Destination sommeil Les Étincelles du Palais de la découverte, 16 octobre 2021, Paris. Destination sommeil

le samedi 16 octobre à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 12 ans. Nous passons 25 ans de notre vie à dormir ! Comment vivez-vous votre sommeil ? Un questionnement servira de point de départ pour explorer diverses questions sur le sommeil. Est-ce du temps perdu ou une fonction vitale de l’organisme ? Sommes-nous les seuls animaux à dormir ? Que sont les rêves ? Quels sont les troubles du sommeil ? , 12 ans et + Comment vivez-vous votre sommeil ? Un questionnement servira de point de départ pour explorer diverses questions sur le sommeil. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T11:40:00 2021-10-16T12:40:00;2021-10-16T11:40:00 2021-10-16T12:40:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris Ville Paris lieuville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris