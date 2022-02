Destination secrète Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Destination secrète Caen, 9 février 2022, Caen. Destination secrète Théâtre à l’Ouest 8 Quai Vendeuvre Caen

2022-02-09 11:00:00 – 2022-02-09 Théâtre à l’Ouest 8 Quai Vendeuvre

Caen Calvados Le théâtre à l’Ouest accueille un spectacle jeune public de la compagnie Acab’art.

Accompagnée de Terra, personnage riche de fantaisies et de surprises, Luna part à la découverte de terres inconnues, habitées par des personnages hors du commun !

De péripéties en rebondissements humoristiques, leurs découvertes les entraînent dans un monde autant fantastique que mystérieux. Poétiques, humoristiques et curieux, ces étranges personnages nous embarquent pour des destinations très colorées et hautes en rebondissements. Dans ce théâtre d’action, voilà nos personnages partis notamment pour le Mexique avec la création d’un film et l’Afrique avec ses rythmes enivrants. Découvrez également la chanteuse d’opéra et le porte-manteau dans une nouvelle version, apportant une dimension inattendue au spectacle.

Alors décollage immédiat pour le nouveau voyage de Luna et Terra !

De la réalité à l’imaginaire, il n’y a qu’un pas !

À partir de 3 ans.

Durée 55 minutes Le théâtre à l’Ouest accueille un spectacle jeune public de la compagnie Acab’art. Accompagnée de Terra, personnage riche de fantaisies et de surprises, Luna part à la découverte de terres inconnues, habitées par des personnages hors du… https://theatrealouest.com/caen Le théâtre à l’Ouest accueille un spectacle jeune public de la compagnie Acab’art.

Accompagnée de Terra, personnage riche de fantaisies et de surprises, Luna part à la découverte de terres inconnues, habitées par des personnages hors du commun !

De péripéties en rebondissements humoristiques, leurs découvertes les entraînent dans un monde autant fantastique que mystérieux. Poétiques, humoristiques et curieux, ces étranges personnages nous embarquent pour des destinations très colorées et hautes en rebondissements. Dans ce théâtre d’action, voilà nos personnages partis notamment pour le Mexique avec la création d’un film et l’Afrique avec ses rythmes enivrants. Découvrez également la chanteuse d’opéra et le porte-manteau dans une nouvelle version, apportant une dimension inattendue au spectacle.

Alors décollage immédiat pour le nouveau voyage de Luna et Terra !

De la réalité à l’imaginaire, il n’y a qu’un pas !

À partir de 3 ans.

Durée 55 minutes Théâtre à l’Ouest 8 Quai Vendeuvre Caen

dernière mise à jour : 2022-02-06 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Théâtre à l'Ouest 8 Quai Vendeuvre Ville Caen lieuville Théâtre à l'Ouest 8 Quai Vendeuvre Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Destination secrète Caen 2022-02-09 was last modified: by Destination secrète Caen Caen 9 février 2022 caen Calvados

Caen Calvados