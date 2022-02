Destination secrète Caen, 14 février 2022, Caen.

Destination secrète Théâtre à l’Ouest 8 Quai Vendeuvre Caen

2022-02-14 11:00:00 – 2022-02-14 Théâtre à l’Ouest 8 Quai Vendeuvre

Caen Calvados Caen

Le théâtre à l’Ouest accueille un spectacle jeune public de la compagnie Qui va piano.

Coup de tonnerre au pays des notes : Mélodie la fée de la musique a perdu son « La ».

Elle part à sa recherche et fait durant son périple des rencontres extraordinaires qui la guideront à travers plusieurs univers pour mener à bien sa quête. Mais attention, l’Ogre de Barbarie est dans les parages et il faudra beaucoup de courage à Mélodie pour l’affronter.

Un voyage interactif et musical, mêlant théâtre, chant, ombres et illusions.

À partir de 3 ans.

https://theatrealouest.com/caen

