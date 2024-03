DESTINATION PORT LEUCATE Port-Leucate Leucate, jeudi 1 août 2024.

DESTINATION PORT LEUCATE dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 1 – 14 août Port-Leucate 1100 € Transport au départ de Paris/IDF inclus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-01T08:00:00+02:00 – 2024-08-01T23:00:00+02:00

Fin : 2024-08-14T08:00:00+02:00 – 2024-08-14T23:00:00+02:00

Séjour de 14 jours : du 1er au 14 août 2024

Niché au pied du Canigou entre terre et mer dans le sud de la France, Port-Leucate vous propose le meilleur de la Méditerranée ! Cette station de caractère vous enchantera par la multitude de ses paysages, son immense plage de sable, la qualité de son offre et la dynamique de ses activités..

Au programme : Baptème de plongée sous-marine, Stand up paddle, Catamaran, Aquapark, une journée dans un parc aquatique à St Cyprien, bouée tractée, piscine, baignades en mer, randonnée pédestre à la découverte du milieu environnant, sports collectifs, activités manuelles…

Tout au long du séjour, découverte du monde des Jeux Olympiques avec des activités de création (drapeaux, hymne, flamme olympique…) en préparation de la journée « Grandes Olympiades ». Une cérémonie de clôture pourra même être organisée à la fin du séjour avec remise de médailles.

Port-Leucate port-leucate Leucate 11370 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « info.colos@tootazimut.fr »}]