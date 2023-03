Destination Porsche Issoire Auvergne Pays d'Issoire Issoire Catégories d’Évènement: Issoire

Puy-de-Dôme

Destination Porsche, 29 mai 2023, Issoire Auvergne Pays d'Issoire Issoire. Destination Porsche Plan d’eau du Mas Issoire Puy-de-Dôme

2023-05-29 09:00:00 09:00:00 – 2023-05-29 18:00:00 18:00:00 Issoire

Puy-de-Dôme Issoire Près de 200 Porsche attendues, un rallye touristique, un village d’exposants et bien plus encore. Participez à la plus grande concentration de Porsche en Auvergne et vivez une journée inoubliable. Food truck, tombola. tilliez@gmail.com +33 6 64 38 22 40 https://www.eci63.fr/ Issoire

dernière mise à jour : 2023-02-24 par Auvergne Pays d’Issoire

Détails Catégories d’Évènement: Issoire, Puy-de-Dôme Autres Lieu Issoire Adresse Plan d'eau du Mas Issoire Puy-de-Dôme Auvergne Pays d'Issoire Ville Issoire Auvergne Pays d'Issoire Issoire lieuville Issoire Departement Puy-de-Dôme

Issoire Issoire Auvergne Pays d'Issoire Issoire Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issoire auvergne pays d'issoire issoire/

Destination Porsche 2023-05-29 was last modified: by Destination Porsche Issoire 29 mai 2023 Auvergne Pays d'Issoire Issoire Plan d'eau du Mas Issoire Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme

Issoire Auvergne Pays d'Issoire Issoire Puy-de-Dôme