DESTINATION OLERON Saint Pierre d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron, jeudi 11 juillet 2024.

DESTINATION OLERON dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 11 – 16 juillet Saint Pierre d’Oléron 695 € Transport au départ de Paris/IDF inclus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-11T10:30:00+02:00 – 2024-07-11T23:00:00+02:00

Fin : 2024-07-16T10:30:00+02:00 – 2024-07-16T23:00:00+02:00

Séjour de 7 jours : du 11 au 17 juillet 2024

L’île d’Oléron, située sur la côte atlantique de la France, est la plus grande île de la région. Les enfants seront accueillis dans un village vacances à 2 km de St Pierre d’Oléron, sur un espace de 17 hectares de forêts et de prairies, au coeur de l’île d’Oléron.

Au programme : char à voile, stand up paddle, course d’orientation, canoë kayak, VTC, balade à cheval, baignades en mer, activités manuelles…

Tout au long du séjour, découverte du monde des Jeux Olympiques avec des activités de création (drapeaux, hymne, flamme olympique…) en préparation de la journée « Grandes Olympiades ». Une cérémonie de clôture pourra même être organisée à la fin du séjour avec remise de médailles.

Saint Pierre d’Oléron La Martière 17310 Saint Pierre d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « info.colos@tootazimut.fr »}]