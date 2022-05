Destination nature – tous écolo’cataire Gambsheim, 15 mai 2022, Gambsheim.

2022-05-15 – 2022-05-15

Parcours ludiques, ateliers, expositions, balade thématique, jeux ludiques à vélo. Activités Palme, Masque et Tubas sur la berge. Découvertes des chemins entre Gambsheim et Kilstett- vélo & marche. Circuit de 6 à 10 km, uniquement sur les chemins avec jeu – questionnaire nature. Buvette avec boissons diverses et gâteaux de 14h à 18h.

+33 3 88 72 50 40

dernière mise à jour : 2022-05-03 par Office de Tourisme du Pays Rhénan