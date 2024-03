Destination Nature Centre Saint Yves Bain-de-Bretagne, dimanche 7 juillet 2024.

Destination Nature dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 7 – 13 juillet Centre Saint Yves 470€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T15:30:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-13T00:00:00+02:00 – 2024-07-13T11:00:00+02:00

Le séjour « Destination Nature » se déroule :

– Du dimanche 07 au samedi 13 Juillet 2023 (7 jours et 6 nuits)

Le séjour accueillera une trentaine d’enfants agés de 6 à 12 ans. Il s’agit d’un séjour à taille humaine permettant ainsi à chacun de trouver sa place (environ 30 enfants).

Les parents sont les bienvenus le 1er jour pour visiter le centre et découvrir l’équipe d’animation.

Le centre :

Situé au coeur d’un parc arboré de 2 hectares, le centre est installé

autour d’un château datant du 18ème siècle invitant à l’évasion. Il est

idéalement situé en campagne sur la commune de Bain de Bretagne

entre Rennes et Nantes. Les diverses installations qui le composent

sont modernes et parfaitement équipées pour recevoir des groupes

d’enfants. Le séjour disposera de grands espaces de verdure pour

organiser diverses animations de plein air et installer les différents

animaux de la mini-ferme pédagogique. A quelques pas de là, se

trouve un lac sur lequel les enfant pourront profiter d’activités

nautiques.

L’hébergement :

Les enfants dormiront dans « le village » composé de 8 bungalows en bois tout aménagé. Les chambres sont équipées de 6 lits avec salle de bain et sanitaires privatifs.

La restauration :

Nous fonctionnerons en gestion libre avec utilisation de la cuisine collective du site ainsi que du grand réfectoire.

Les activités :

– L’initiation poneys : nous nous rendrons au poney club situé à quelques kolomètres du centre. Les enfants pourront ainsi découvrir l’équitation sous ses différents aspects (la préparation du poney, montée, nourissage…).

– Les activités nautiques : chaque enfant se rendra à 2 reprises à

l’école de voile située à quelques pas du centre. Sur place, ils seront pris en charge par des moniteurs diplômés d’Etat. L’une des séances permettra de découvrir le kayak et l’autre la voile, le tout à travers différents jeux sur l’eau.

– La mini-ferme : nous accueillerons aussi des poules, des lapins, etc… Les enfants auront donc l’opportunité de découvrir les besoins et particularités de chacun de ces animaux. Ils pourront partager avec eux des moments privilégiés en prenant soins de ces petites bêtes au quotidien.

Centre Saint Yves Bain de bretagne 35470 Bain-de-Bretagne 35470 Ille-et-Vilaine Bretagne cfag35@gmail.com

équitation poney