DESTINATION L’OCÉANIE ! Colombelles, 16 avril 2022, Colombelles. DESTINATION L’OCÉANIE ! Rue des ateliers Dans la Grande Halle Colombelles

2022-04-16 – 2022-04-16 Rue des ateliers Dans la Grande Halle

Colombelles Calvados Colombelles Au programme 14h À LA DÉCOUVERTE DE LA POLYNÉSIE !

Partez à la découverte de cette région d’Océanie composée d’une multitude d’îles toutes aussi paradisiaques que mystérieuses : Nouvelle-Zélande, Tahiti, île de Pâques et plein d’autres ! Badges, flocages, ateliers et présentationdes traditions de Polynésie sont au programme pour un moment convivial et ludique ! À partir de 8 ans.16h VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE

Suivez Vaiana et le demi-dieu Maui dans un périple plein de rebondissements et

d’humour à travers l’Océan. Découvrez ou redécouvrez ce classique des studios Disney qui nous embarque à la découverte de la culture Maorie. Tout public.

