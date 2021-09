Le Touquet-Paris-Plage Hôtel de Ville du Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage, Pas-de-Calais Destination Le Touquet ! Hôtel de Ville du Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégories d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Les Journées du Patrimoine 2021 sont placées sous le signe du patrimoine ferroviaire. Alors embarquez avec nous pour un voyage sur les voies ferrées qui ont traversé l’histoire du Touquet ! Vous connaissez sûrement la gare d’Étaples. Mais connaissez-vous celle de Paris-Plage, terminus Daloz ? Et savez-vous ce que désigne la Flèche d’Argent ? Avec cette exposition proposée par le Musée du Touquet en partenariat avec la Société Académique, laissez-vous transporter par la passionnante histoire du rail au Touquet-Paris-Plage. Samedi, de 15h30 à 19h, dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h | Accès libre en continu | Animé par le Musée du Touquet-Paris-Plage

Les Journées du Patrimoine 2021 sont placées sous le signe du patrimoine ferroviaire. Alors embarquez avec nous pour un voyage sur les voies ferrées qui ont traversé l'histoire du Touquet !

