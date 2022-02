Destination : l’Asie ! Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Colombelles Calvados À travers les collections du musée national des arts asiatiques – Guimet et du musée du Quai Branly Jacques Chirac, nous partirons à la découverte des traditions et des cultures asiatiques dans l’art.

Source : Micro-Folie À travers les collections du musée national des arts asiatiques – Guimet et du musée du Quai Branly Jacques Chirac, nous partirons à la découverte des traditions et des cultures asiatiques dans l’art… microfolie@colombelles.fr +33 2 52 56 96 82 https://my.weezevent.com/micro-conf-destination-lasie? À travers les collections du musée national des arts asiatiques – Guimet et du musée du Quai Branly Jacques Chirac, nous partirons à la découverte des traditions et des cultures asiatiques dans l’art.

