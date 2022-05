DESTINATION : L’AMÉRIQUE DU NORD ! Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

DESTINATION : L'AMÉRIQUE DU NORD ! Rue des ateliers Dans la Grande Halle Colombelles

2022-05-18 14:30:00 – 2022-05-18 16:30:00

Découverte en famille de chefs-d'oeuvre du Musée numérique, suivie d'un atelier parents-enfants sur le thème de l'Amérique du Nord. Une activité ludique et participative pour tous ! À partir de 5ans. microfolie@colombelles.fr +33 2 52 56 96 82

