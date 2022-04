Destination la Cité du Chocolat Valrhona pour les vacances de Pâques La Cité du Chocolat Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Destination la Cité du Chocolat Valrhona pour les vacances de Pâques La Cité du Chocolat, 16 avril 2022, Châtellerault. Destination la Cité du Chocolat Valrhona pour les vacances de Pâques

du samedi 16 avril au lundi 16 mai à La Cité du Chocolat

Chasse aux œufs, ateliers découverte, initiation à la technique de moulage et ateliers de pâtisserie seront proposés au menu des vacances. Et bonne nouvelle : conformément aux recommandations en vigueur, la dégustation est de nouveau possible durant la visite ! Pour réserver et avoir accès aux différents tarifs des activités, rendez-vous sur le site internet de la Cité du chocolat : [https://citeduchocolat.com/](https://citeduchocolat.com/)

Sur réservation

À l’occasion des vacances scolaires de printemps, du 16 au 30 avril 2022, la Cité du Chocolat se transforme en terrain de jeu pour accueillir petits et grands. La Cité du Chocolat 12 Av. du Président Roosevelt Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T09:00:00 2022-04-16T09:30:00;2022-04-17T09:00:00 2022-04-17T09:30:00;2022-04-18T09:00:00 2022-04-18T09:30:00;2022-04-19T09:00:00 2022-04-19T09:30:00;2022-04-20T09:00:00 2022-04-20T09:30:00;2022-04-21T09:00:00 2022-04-21T09:30:00;2022-04-22T09:00:00 2022-04-22T09:30:00;2022-04-23T09:00:00 2022-04-23T09:30:00;2022-04-24T09:00:00 2022-04-24T09:30:00;2022-04-25T09:00:00 2022-04-25T09:30:00;2022-04-26T09:00:00 2022-04-26T09:30:00;2022-04-27T09:00:00 2022-04-27T09:30:00;2022-04-28T09:00:00 2022-04-28T09:30:00;2022-04-29T09:00:00 2022-04-29T09:30:00;2022-04-30T09:00:00 2022-04-30T09:30:00;2022-05-01T09:00:00 2022-05-01T09:30:00;2022-05-02T09:00:00 2022-05-02T09:30:00;2022-05-03T09:00:00 2022-05-03T09:30:00;2022-05-04T09:00:00 2022-05-04T09:30:00;2022-05-05T09:00:00 2022-05-05T09:30:00;2022-05-06T09:00:00 2022-05-06T09:30:00;2022-05-07T09:00:00 2022-05-07T09:30:00;2022-05-08T09:00:00 2022-05-08T09:30:00;2022-05-09T09:00:00 2022-05-09T09:30:00;2022-05-10T09:00:00 2022-05-10T09:30:00;2022-05-11T09:00:00 2022-05-11T09:30:00;2022-05-12T09:00:00 2022-05-12T09:30:00;2022-05-13T09:00:00 2022-05-13T09:30:00;2022-05-14T09:00:00 2022-05-14T09:30:00;2022-05-15T09:00:00 2022-05-15T09:30:00;2022-05-16T09:00:00 2022-05-16T09:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu La Cité du Chocolat Adresse 12 Av. du Président Roosevelt Ville Châtellerault lieuville La Cité du Chocolat Châtellerault Departement Vienne

La Cité du Chocolat Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Destination la Cité du Chocolat Valrhona pour les vacances de Pâques La Cité du Chocolat 2022-04-16 was last modified: by Destination la Cité du Chocolat Valrhona pour les vacances de Pâques La Cité du Chocolat La Cité du Chocolat 16 avril 2022 Châtellerault La Cité du Chocolat Châtellerault

Châtellerault Vienne