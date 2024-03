Destination : la capitale bretonne MFR Saint Grégoire Saint-Grégoire, lundi 8 juillet 2024.

Destination : la capitale bretonne dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 9 juillet – 2 août MFR Saint Grégoire à partir de 572€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-09T00:00:00+02:00 – 2024-07-09T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-02T00:00:00+02:00 – 2024-08-02T23:58:00+02:00

Tu rêves de découvrir la ville de Rennes et de profiter d’un cadre reposant en pleine nature ? Viens avec nous et construis tes vacances !

Viens construire le programme de tes vacances ! Durant ce séjour, place aux projets et aux envies de chacun et chacune. Du matériel sera disponible sur le centre pour répondre aux envies des jeunes : constructions en bois, activités manuelles, grands jeux, veillées à thème… L’équipe mettra à disposition ses compétences pour soutenir les jeunes dans la construction de leurs projets et leurs donner des idées.

Durant ce séjour, par petits groupes, les jeunes iront découvrir la ville de Rennes durant deux jours. Un camping rennais nous ouvrira ses portes afin de permettre au groupe de profiter d’ une nuit sous tente et de visiter la capitale bretonne. Les jeunes auront le choix : profiter de la vie culturelle rennaise en assistant à des spectacles vivants ou festivals, découvrir le street-art, visiter le parc du Thabor ou le parlement de Bretagne, aller manger une galette saucisse au marché des Lices… Rennes regorge de trésors.

Grâce à un budget dédié, les jeunes pourront également choisir de participer à une activité sur Rennes ou aux alentours : accrobranche, escape-game, piscine, cinéma, visite aux Champs Libres ou tout autre programme dont ils auront envie.

Le centre de vacances est implanté à quelques kilomètres de Rennes, dans un cadre naturel agréable. Il est doté de chambres de deux lits et de sanitaires avec douches individuelles. Différentes salles nous permettront de vivre des activités variées : salle de spectacle, foyer, salles d’activités thématiques. Les repas sont préparés sur place et pris dans la grande salle à manger, équipée d’un atelier cuisine qui permettra de donner vie aux envies créatives de nos jeunes. Le centre de vacances s’ouvre sur de grands extérieurs ombragés, permettant également de bivouaquer. Un étang et un terrain de sport, situés en bordure de centre, agrémenteront notre séjou

La MFR se situe au sein de Rennes métropole, dans la campagne de Saint-Grégoire. Les environs du centre permettent la pratique d’activités de plein air comme la randonnée, la pêche, les activités sportives. Loin des grands axes routiers, c’est un cadre idéal qui assure dépaysement et grand air tout en étant un véritable terrain de jeu. Les jeunes pourront profiter de Rennes et de sa vie culturelle entre événements d’été et balades dans le centre-ville.

du 09/07/2024 au 17/07/2024 (9 jours) 644 €

du 18/07/2024 au 26/07/2024 (9 jours) 644 €

du 27/07/2024 au 03/08/2024 (8 jours) 572 €

MFR Saint Grégoire Saint Grégoire Saint-Grégoire 35760 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.wakanga.org/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 09 12 39 »}, {« type »: « email », « value »: « info@wakanga.org »}]

nature bivouac