Découvrir la ville avec un habitant Destination La Baule Presqu’île de Guérande La baule, 1 janvier 2023, La baule.

Avez-vous déjà découvert une ville avec un Greeter (habitant accueillant) ?

Ici, c’est possible ! Le temps de quelques heures, vivez une rencontre avec un(e) passionné(e) prêt(e) à vous partager la vie sur la Presqu’île. Ne vous attendez pas à rencontrer un guide, mais bien à vivre une expérience hors des sentiers battus autour d’une rencontre unique et conviviale. Nos Greeters proposent des balades définies selon leur centre d’intérêt (balade forêt, à vélo, dans les marais salants, découverte de quartiers, etc.)

Découvrir les balades des Greeters

La rencontre est gratuite. Dans l’idéal, formulez votre demande quelques jours avant votre arrivée sur place.

Destination La Baule Presqu'île de Guérande La baule

