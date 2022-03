Destination Iran Médiathèque de L’espal Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Destination Iran Médiathèque de L’espal, 26 mars 2022, Le Mans. Destination Iran

Médiathèque de L’espal, le samedi 26 mars à 14:30

**Norouz** est la fête traditionnelle des peuples iraniens qui célèbrent le nouvel an du calendrier persan le premier jour du printemps. C’est une fête laïque est célébrée par diverses communautés en Asie de l’Ouest, Asie centrale, Caucase, bassin de la Mer Noire, Balkans et Asie du sud. Le Norouz, également appelé Nouvel An iranien ou Nouvel An persan, est inscrit à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel en France en 2019 Pour célébrer Norouz, la médiathèque de l’Espal vous propose des échanges autour de la littérature iranienne et d’une sélection de livres sur la culture persane. _Rencontre tout-public, en partenariat avec l’Association Cénomane Culturelle_ _Durée : 1h30_ Échanges autour de la littérature iranienne à l’occasion de la fête du Norouz. Médiathèque de L’espal 60-62 rue de l’Estérel, 72100 Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T14:30:00 2022-03-26T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque de L'espal Adresse 60-62 rue de l'Estérel, 72100 Le Mans Ville Le Mans lieuville Médiathèque de L'espal Le Mans Departement Sarthe

Médiathèque de L'espal Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

Destination Iran Médiathèque de L’espal 2022-03-26 was last modified: by Destination Iran Médiathèque de L’espal Médiathèque de L'espal 26 mars 2022 le mans Médiathèque de L'espal Le Mans

Le Mans Sarthe