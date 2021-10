Agen Agen Agen, Lot-et-Garonne Destination Halloween Agen Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

Destination Halloween Agen, 27 octobre 2021, Agen. Destination Halloween 2021-10-27 – 2021-10-27 Accueil Touristique d’Agen 38 rue Garonne

Attention, la traditionnelle fête du 31 octobre est devenue un événement incontournable à Destination Agen ! Symbole de cet événement, on vous propose de façonner le personnage traditionnel Jack O' Lantern (ou citrouille-lanterne). Vous apprendrez, en toute simplicité, à creuser, découper puis décorer votre citrouille.

+33 5 53 47 36 09

