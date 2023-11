Destination finale, de notre garde robe jusqu’à l’océan. Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris, 10 octobre 2023, Paris.

.Public adolescents adultes. gratuit

Entrée libre

« Images du réel – Escale à le Grange aux Belles » est une série d’expositions photographique de journalistes photoreporters, de photographes aventuriers,… qui nous ouvre leur regard sur le monde et sa situation géopolitique et climatique. Une magnifique série photographique qui nous pousse à la réflexion et à la prise de conscience.

Où vont les vêtements déposés dans les bacs à recycler ?

Une grande majorité arrive au Ghana. En quelques années, le pays est devenu la poubelle vestimentaire du monde occidental. 15 millions de vêtements sont envoyés chaque semaine dans ce pays qui ne compte que 30 millions d’habitants.

Dans l’idéal, ces vêtements sont triés, réparés, puis revendus sur tout le continent africain. Le plus souvent, ils sont de trop mauvaise qualité pour être exploités, parce qu’issus de la fast fashion ou ayant déjà de nombreuses vies à leur actif.

Ainsi, seuls 30% de ces importations sont vendues ; les 70% restant deviennent des déchets polluants qui engendrent un désastre écologique sans précédent.

Ce sujet nous interpelle sur le consumérisme qui crée avec lui, des vêtements devenus jetables et donc l’urgence d’une réglementation internationale stricte.

Photographies d’Isabelle Serro.

Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris

