Destination dragons Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire

Destination dragons Doué-en-Anjou, 23 août 2022, Doué-en-Anjou. Destination dragons

1rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

2022-08-23 18:30:00 – 2022-08-23 19:30:00 Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire Sur les traces de gentils dragons, vous plongerez dans une histoire fantastique racontée avec des marionnettes et des ombres chinoises. Les séances se déroulent dans l’atmosphère mystérieuse d’un troglodyte. Sur les traces de gentils dragons, vous plongerez dans une histoire fantastique racontée avec des marionnettes et des ombres chinoises. Les séances se déroulent dans l’atmosphère mystérieuse d’un troglodyte. troglo-sarcophages@orange.fr +33 6 77 77 06 94 https://troglo-sarcophages.fr/ Sur les traces de gentils dragons, vous plongerez dans une histoire fantastique racontée avec des marionnettes et des ombres chinoises. Les séances se déroulent dans l’atmosphère mystérieuse d’un troglodyte. Troglodytes et sarcophages

Doué-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire Other Lieu Doué-en-Anjou Adresse 1rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Ville Doué-en-Anjou lieuville Doué-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

Destination dragons Doué-en-Anjou 2022-08-23 was last modified: by Destination dragons Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou 23 août 2022 1rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire