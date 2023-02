Destination Cosmos, l’Utlime Défi Bassins de Lumières, 29 avril 2023, BORDEAUX.

Destination Cosmos, l’Utlime Défi Bassins de Lumières. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 20:00 (2023-04-07 au ). Tarif : 14.5 à 14.5 euros.

Accès dans la 1/2 heure suivant l’horaire choisi.Tous les jours sauf le dimanche.Dernier créneau de visite à 20h. Destination COSMOSDes premiers peuples à avoir observé les étoiles en passant par l’alunissage d’Apollo 11, l’envie de découverte spatiale de l’humanité ne cesse de croître. « Destination Cosmos, l’ultime défi » plonge le public dans un dédale d’étoiles, de planètes, nébuleuses et supernovae. Un voyage unique qui débute au cœur de la forêt tropicale guyanaise et prend fin aux confins de l’univers. Le visiteur, après avoir quitté la Terre, est invité à sillonner les canyons martiens aux côtés des rovers (véhicules conçus pour explorer la surface d’un corps céleste), plonger au cœur de Jupiter, survoler les anneaux de Saturne puis dépasser les frontières de notre système solaire afin d’explorer l’immensité de notre univers. Totalement immergé dans l’image et la musique de « Destination Cosmos », le public embarque dans une aventure spatiale inédite grâce à des images saisissantes du CNES, de l’ESA et la NASA.Laissez-vous emporter dans une aventure spatiale inédite ! Durée visite : 40 minutes environ Bassins des Lumières Bassins des Lumières

Bassins de Lumières BORDEAUX impasse Brown de Colstoun Gironde

Destination COSMOS



