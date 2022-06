Destination cosmos, l’ultime défi Les Baux-de-Provence, 3 juin 2022, Les Baux-de-Provence.

Destination cosmos, l’ultime défi Route des Carrières – D27 Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence

2022-06-03 – 2022-06-03 Route des Carrières – D27 Carrières des Lumières

Les Baux-de-Provence 13520

12 12 Destination Cosmos, l’ultime défi vous plonge dans un dédale d’étoiles, de planètes, nébuleuses et supernovæ.



Un voyage unique qui débute au cœur de la forêt tropicale guyanaise et prend fin aux confins de l’univers.



Après avoir quitté la Terre, vous est invité à sillonner les canyons martiens aux côtés des rovers (véhicules conçus pour explorer la surface d’un corps céleste), plonger au cœur de Jupiter, survoler les anneaux de Saturne puis dépasser les frontières de notre système solaire afin d’explorer l’immensité de notre univers.



Immergé dans l’image et la musique, vous êtes embarqué dans une aventure spatiale inédite grâce à des images saisissantes du CNES, de l’ESA et la NASA.

23 soirées exceptionnelles qui vous permettent de découvrir l’aventure à travers notre système solaire.

+33 4 90 49 20 02 http://www.carrieres-lumieres.com/

Destination Cosmos, l’ultime défi vous plonge dans un dédale d’étoiles, de planètes, nébuleuses et supernovæ.



Un voyage unique qui débute au cœur de la forêt tropicale guyanaise et prend fin aux confins de l’univers.



Après avoir quitté la Terre, vous est invité à sillonner les canyons martiens aux côtés des rovers (véhicules conçus pour explorer la surface d’un corps céleste), plonger au cœur de Jupiter, survoler les anneaux de Saturne puis dépasser les frontières de notre système solaire afin d’explorer l’immensité de notre univers.



Immergé dans l’image et la musique, vous êtes embarqué dans une aventure spatiale inédite grâce à des images saisissantes du CNES, de l’ESA et la NASA.

Route des Carrières – D27 Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-05-29 par