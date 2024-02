Destination Calanques – Toussaint – Croq’ Vacances Centre de Vacances Notre Dame Saint-Cyr-sur-Mer, dimanche 20 octobre 2024.

Destination Calanques – Toussaint – Croq’ Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 20 – 26 octobre Centre de Vacances Notre Dame 529 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-20T08:00:00+02:00 – 2024-10-20T23:59:00+02:00

Fin : 2024-10-26T00:00:00+02:00 – 2024-10-26T19:00:00+02:00

Destination Saint-Cyr-Sur-Mer et le chant des cigales cet Automne !

Viens découvrir les fonds marins de la Méditerranée lors d’un baptême de plongée sous marine où tu y découvriras la faune et la flore marine. Après une prise en charge par bateau, le Moniteur Breveté d’État t’accompagnera dans des calanques pour une observation des fonds marins. Avec palmes et combinaison, tu pourras nager dans les eaux turquoise en toute sécurité, guidé par ton moniteur.

Débutant (e) ou passionné (e), rendez-vous sur la Méditerranée, pour goûter ou te perfectionner aux joies de la glisse. Tu veux embarquer en équipage ? Alors viens affronter les flots au cours de deux séances de catamaran qui te permettront de découvrir la navigation tout en t’adaptant aux courants et aux vents marins. Une activité idéale pour t’initier à la voile tel un skipper du Vendée Globe ! Tu pourras aussi profiter, lors d’une séance, de l’activité kayak. Nous avons également programmé un sortie à la piscine en cours de séjour, si la météo n’est pas favorable.

Tu profiteras aussi du sentier du littoral aves ses magnifiques paysages. La plage sera ton terrain de jeux privilégié pour les parties de Beach volley, et même, si la météo le permet, pour quelques baignades, sans oublier les jeux et veillées organisés par l’équipe d’animation.

Centre de Vacances Notre Dame 491 avenue de l’Abbé Dol saint-cyr-sur-mer Saint-Cyr-sur-Mer 83270 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-destination-calanques_214.html »}]

Colonie enfants

Croq’ Vacances