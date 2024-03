Destination Calanques Printemps – Croq’ Vacances Centre de Vacances Notre Dame Saint-Cyr-sur-Mer, dimanche 14 avril 2024.

Destination Calanques Printemps – Croq’ Vacances Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 14 – 20 avril Centre de Vacances Notre Dame 599 €

Début : 2024-04-14T08:00:00+02:00 – 2024-04-14T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-20T00:00:00+02:00 – 2024-04-20T19:00:00+02:00

Cette colonie à Saint-Cyr-sur-Mer t’offre une expérience riche et variée, mettant en avant les merveilles de la Méditerranée et la beauté de la région. Voici les vacances que nous t’avons préparées dans ce cadre enchanteur…

Tu participeras à une séance de catamaran pour apprendre les rudiments de la voile. Lors de cette séance sur la Méditerranée, tu affronteras les courants et les vents marins tout en découvrant les plaisirs de la navigation en équipage. Une occasion parfaite pour te sentir comme un vrai navigateur du Vendée Globe ! En cours de séjour, tu profiteras d’un excitant baptême de plongée sous-marine dans les calanques ; tu exploreras les fonds marins de la Méditerranée en compagnie de ton Moniteur Breveté d’État, découvrant la faune et la flore marine uniques de la région. Ce n’est pas tout !

Tu profiteras aussi d’une séance de kayak pour explorer la côte de Saint-Cyr-sur-Mer depuis l’eau, permettant ainsi une expérience différente et rafraîchissante.

Nous avons aussi prévu une balade le long du sentier du littoral pour découvrir les magnifiques paysages de la région, des falaises aux plages de sable fin… Nous rejoindrons la plage pour des parties de Beach volley ou d’autres jeux de plage amusants. Les baignades, si la météo le permet, sont également prévues. Nous terminerons nos journées en beauté avec des jeux et des veillées organisés offrant ainsi des moments de rires et de convivialité. Cette colonie offre non seulement des activités nautiques passionnantes, mais aussi la chance de découvrir la nature environnante, de t’amuser sur la plage et de participer à des activités divertissantes. Une expérience complète qui promet des souvenirs mémorables dans ce cadre méditerranéen enchanteur !

