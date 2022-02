Destination Calanques et Sensations Centre de Vacances Notre Dame, 3 juillet 2022, Saint-Cyr-sur-Mer.

Destination Calanques et Sensations

du dimanche 3 juillet au samedi 9 juillet à Centre de Vacances Notre Dame

Destination Saint-Cyr-Sur-Mer et le chant des cigales pour un séjour 100 % méditerranéen ! —————————————————————————————— Viens découvrir les fonds marins de la Méditerranée lors d’une randonnée snorkeling (randonnée palmée). Après une prise en charge par bateau, le moniteur Breveté d’État t’accompagnera dans des calanques pour une observation du fond marin. Avec palmes, masque et tuba, tu pourras nager dans les eaux turquoises du Sud de la France. En cours de séjour, tu pourras faire le plein de sensations en testant le parachute ascensionnel. De là-haut, tu découvriras la baie de Saint-Cyr avec un panorama à 360° ! Tracté par un bateau, tes pieds ne toucheront pas l’eau, tu prendras la direction du ciel de manière progressive avec 2 à 3 amis de ton séjour. Tu auras la sensation de voler au-dessus de l’eau. On continue dans les sensations, avec le Parc Aqualand : une expérience unique sur le plus grand toboggan d’Europe, le flying boat. Sensations intenses et frissons garantis ! Nous nous évaderons aussi à la découverte des joyaux de la côte Varoise avec la visite des calanques de Cassis et de Marseille. Ces calanques sont classées au patrimoine naturel français. Tu profiteras d’une belle balade en mer commentée par le capitaine. Nous profiterons aussi du sentier du littoral. La plage sera ton terrain de jeux privilégié pour les baignades et les parties de Beach volley, sans oublier les jeux et veillées organisés par l’équipe d’animation.

649 €

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre de Vacances Notre Dame 491 Avenue de l’Abbé Dol 83270 Saint-Cyr-sur-Mer Saint-Cyr-sur-Mer Var



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-03T08:00:00 2022-07-03T23:59:00;2022-07-04T00:00:00 2022-07-04T23:59:00;2022-07-05T00:00:00 2022-07-05T23:59:00;2022-07-06T00:00:00 2022-07-06T23:59:00;2022-07-07T00:00:00 2022-07-07T23:59:00;2022-07-08T00:00:00 2022-07-08T23:59:00;2022-07-09T00:00:00 2022-07-09T20:00:00