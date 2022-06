Destination automobile, 11 septembre 2022, .

Destination automobile

2022-09-11 – 2022-09-11

0 EUR La Cité de l’Automobile sort de ses murs et propose une grande parade, le samedi, à travers toutes les villes de l’agglomération mulhousienne. Des véhicules d’exceptions et de collections à observer sillonneront les routes entre l’Ecomusée d’Alsace et le Parc Expo. Le soir, venez admirer un spectacle son & lumière sur l’autodrome de la Cité de l’Auto clôturé par une démonstration de flyboard par Franky Zapata.

Pendant tout le week-end, 10 000m² d’expositions et d’animations festives sont accessibles gratuitement au Parc Expo. Retraçant la mobilité d’hier et de demain, vivez le patrimoine régional autour de l’automobile : des foodtrucks, une ambiance musicale, des expositions sur la thématique des sidecars et des cabriolets, des animations pour toute la famille…

Mulhouse accueille plusieurs centaines de véhicules anciens en provenance de toute la France, mais aussi de Suisse et d’Allemagne. Ce rendez-vous exceptionnel vous propose de retrouver les voitures et motos qui ont marqués le 20ème siècle.

+33 6 82 94 87 16

