destination Ardèche 2021 maison de l’escalade, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Berrias-et-Casteljau.

destination Ardèche 2021

du lundi 12 juillet au samedi 17 juillet à maison de l’escalade

Séjour en Ardèche de 6 jours et 5 nuits qui permettra à 28 enfants et ados de renouer avec le sport extreme, la socialisation, la créativité et la nature, aprés cette longue période d’inactivité liée à la crise sanitaire. Le gite de Paiolive offrira de par sa proximité avec la riviere du Chassezac, un cadre idéal pour la sensibilisation à l’environnement . au programme : – canyoning -via ferrata -spéléologie -canoé -escalade – écocitoyenneté : découverte de la nature et apprendre à la preserver – jeux de groupe et interactions sociales – ateliers créatifs trajet en autocar Le projet détaillé est disponible en pièce jointe…

450

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

maison de l’escalade 07460 Berrias-et-Casteljau / Ardèche Berrias-et-Casteljau Berrias Ardèche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T04:00:00 2021-07-12T07:00:00;2021-07-12T07:00:00 2021-07-12T16:00:00;2021-07-12T16:00:00 2021-07-12T23:30:00;2021-07-13T00:00:00 2021-07-13T23:30:00;2021-07-14T00:00:00 2021-07-14T04:00:00;2021-07-14T04:00:00 2021-07-14T16:00:00;2021-07-14T16:00:00 2021-07-14T23:30:00;2021-07-15T00:00:00 2021-07-15T23:30:00;2021-07-16T00:00:00 2021-07-16T23:30:00;2021-07-17T00:00:00 2021-07-17T23:30:00