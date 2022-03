Destination ailleurs, l’évasion au cabaret Saint-Georges-de-Noisné, 11 mars 2022, Saint-Georges-de-Noisné.

Destination ailleurs, l’évasion au cabaret Saint-Georges-de-Noisné

2022-03-11 – 2022-03-11

Saint-Georges-de-Noisné Deux-Sèvres Saint-Georges-de-Noisné

Après un an d’absence, le cabaret organisé par l’association La Légion Saint Georges revient avec “Destination ailleurs”, une envie d’évasion à partager avec le public.

Des voyages fantastiques en avion, en train, en voiture, en famille, ou entre amis : la troupe, d’une cinquantaine de personnes, sur scène et dans les coulisses, est prête à accueillir l’assistance en chansons, danses, sketchs et pièce de théâtre. L’histoire commence par un voyage en bus, ou un passager est absent, alors qu’il ne devrait pas l’être.

Cette absence va faire dérailler l’organisation du voyage.

RDV à la salle Les Arts.

Tarifs : adultes : 8 € et 6 à 12 ans : 4 €

+33 6 47 41 06 85

Saint-Georges-de-Noisné

