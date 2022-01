D’Est en Ouest. Salle Colonne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Salle Colonne, le mercredi 15 juin à 20:30

Voyager autour de la terre, de l’Arménie à la Pologne, des valses de Chopin, aux Mélodies Hongroises de Schubert, rencontrer Mozart et écouter Satie juste avant de traverser l’océan Atlantique pour rejoindre les grands compositeurs américains, tel est une partie du parcours musical que propose la très grande pianiste franco-roumaine Dana Ciocarlie. Les courtes pièces pour piano qu’elle interprète permettent de dresser un portrait sonore des musiques de l’Europe -souvent ici inspirées par les folklores- et des rythmes que Bernstein et Gerschwin, venus du vieux continent mais influencés par le jazz, ont laissés dans l’histoire de la musique du Nouveau Monde .

de 15 à 29 euros

Voyage musical de l’Europe centrale aux USA. Salle Colonne 94 Bd Auguste Blanqui, 75013 Paris Paris Quartier de la Maison-Blanche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-15T20:30:00 2022-06-15T22:00:00

