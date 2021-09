Bouziès Bouziès Bouziès, Lot Dessus, dessous / Animation nature Bouziès Bouziès Catégories d’évènement: Bouziès

Bouziès Lot Bouziès Accompagnés par Magali, animatrice nature et Charles, guide du milieu souterrain, partez explorer le Causse, pays de cailloux, vu de dessus et de dessous ! Après une initiation spéléo et la visite de la grotte du blaireau, vous découvrirez les paysages de la surface et la faune qui y vit. Ce qu’on voit « dessous » explique directement ce qu’on trouve « dessus » … A travers l’utilisation d’instruments de mesure et de matériel d’observation, vous ferez la connaissance des êtres vivants occupant ces milieux particuliers. À partir de 8 ans

Prévoir un pique-nique et de l’eau, des bottes en caoutchouc ou des « vieilles » chaussures et des vêtements chauds : il fait 13°C dans la grotte.

INSCRIPTION >> Parc / 05 65 24 20 50

