Dessous de fable Salies-de-Béarn, 18 mars 2022, Salies-de-Béarn.

Dessous de fable Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn

2022-03-18 18:30:00 – 2022-03-18 Le Moment Librairie 3 place du Bayaà

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Salies-de-Béarn

Isabelle, Pierre et les écoliers de La Fontaine vous invitent à un tour de fables interactif et pittoresque. Parce que ce n’est pas tout que de nous rebattre les oreilles avec Jean par ci, Jean par là mais … On va où avec tout ça ?

La morale de cette histoire ? A découvrir sans réserve le 18 mars avec les dessous de fables !

+33 9 86 33 55 31

©Le Moment Librairie

