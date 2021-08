Paris Médiathèque Françoise Sagan île de France, Paris Dessins et textiles Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Dessins et textiles Médiathèque Françoise Sagan, 18 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

de 14h à 17h

gratuit

Ateliers plastiques pour les 6-10 ans animés par l’autrice-illustratrice Véronique Vernette, autour de ses albums. Après une présentation de ses albums écrits et implantés au Burkina Faso, l’autrice et illustratrice Véronique Vernette invite les enfants à imaginer un vendeur ambulant circulant dans les rues de Ouagadougou. À partir d’un dessin de la marchandise transportée, ils dessineront leur personnage et l’habilleront grâce à des collages de tissus africains.

Deux séances d’ateliers sont proposées successivement, à 14h et à 15h30. LE LIVRE

Au retour des nombreux voyages qu’ils ont effectué au Burkina Faso, ensemble ou séparément, Véronique Vernette (auteur-illustratrice) et Arnaud Rodamel (auteur-photographe), se sont rendu compte, dans leur entourage ou lors de rencontres scolaires, qu’enfants et adultes avaient souvent une vision biaisée de l’Afrique de l’Ouest. Lors d’une fête du livre, Véronique fait part à Arnaud de son souhait de réaliser un abécédaire qui permettrait d’aborder une Afrique urbaine, bien loin des clichés véhiculés dans certains albums, romans ou encore dessins animés. Ce projet a mûri au fil du temps dans leur esprit… et quelques années plus tard, alors en voyage à Bobo Dioulasso, ils commencent à lister dans un carnet de notes, avec un groupe d’amis burkinabés, les mots ou expressions qu’il leur semble judicieux de définir et d’illustrer… Cet abécédaire est destiné à tous les curieux de 8 à 80 ans. Le Burkina Faso de A à Z, de Véronique Vernette et Arnaud Rodamel, Éditions Points de suspension, 2020 Animations -> Atelier / Cours Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

