Dessins et peintures botaniques de Thérèse Rautureau

Dessins et peintures botaniques de Thérèse Rautureau, 7 mai 2022, . Dessins et peintures botaniques de Thérèse Rautureau

2022-05-07 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-29 18:00:00 18:00:00 Professeure d’arts appliqués à la retraite, Thérèse Rautureau se passionne pour les plantes, les observe et prend plaisir à les dessiner, à les peindre. Thérèse a illustré le monde végétal à travers de nombreuses collaborations et partage son admiration et sa fascination pour ce monde végétal merveilleux. Pour l’exposition à l’Arboretum elle a collaboré avec Ludivine COLAS pour faire les illustrations des 14 arbres présenter sur les tables de lectures de la balade découverte “Les arbres, médecins des hommes “. Dessins et peintures botaniques de Thérèse Rautureau. Professeure d’arts appliqués à la retraite, Thérèse Rautureau se passionne pour les plantes, les observe et prend plaisir à les dessiner, à les peindre. Thérèse a illustré le monde végétal à travers de nombreuses collaborations et partage son admiration et sa fascination pour ce monde végétal merveilleux. Pour l’exposition à l’Arboretum elle a collaboré avec Ludivine COLAS pour faire les illustrations des 14 arbres présenter sur les tables de lectures de la balade découverte “Les arbres, médecins des hommes “. © Thérèse Rautureau dernière mise à jour : 2022-01-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville