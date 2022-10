Dessins et Monstres Centre Paris Anim’ Pina Bausch ex Montgallet Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Dessins et Monstres Centre Paris Anim’ Pina Bausch ex Montgallet, 2 novembre 2022, Paris. Du mercredi 02 novembre 2022 au vendredi 04 novembre 2022 :

. payant 14,40€

« Une horde de fantômes et de monstres a envahi le centre Pina Bausch…Saurez-vous les attraper ? » Stage de dessin pour les 7-11 ans au CPA Pina Bausch. Atelier sur le thème d’Halloween, des monstres et des fantômes. Centre Paris Anim’ Pina Bausch ex Montgallet 4, passage Stinville 75012 Paris Contact : https://claje.aniapp.fr/activites/stages-vacances-scolaires/dessins-et-monstres Tél. : 01.43.41.47.87 montgallet@claje.asso.fr https://www.facebook.com/centremontgallet https://www.facebook.com/centremontgallet https://claje.aniapp.fr/activites/stages-vacances-scolaires/dessins-et-monstres

image CLAJE

