Régnié-Durette, Rhône
Dessins en sable et musique live

Rhône

10 juillet 2021

Régnié-Durette Rhône Spectacle « Poucette »: projection en direct de dessins dans le sable, sur un air de conte… suivi de « Concierto en Arena » : expérience audiovisuelle sensible, un jardin suspendu où sable et musique s’épousent en une ballade poétique… +33 4 74 06 11 11 http://www.ccsb-saonebeaujolais.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-18 par

