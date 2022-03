Dessins de science, sublime invisible Museum centre-ville, 12 mai 2022, Toulouse.

Dessins de science, sublime invisible

Museum centre-ville, le jeudi 12 mai à 18:30

Dessins de science, sublime invisible ————————————- ### _Les vies minuscules d’Edouard Chatton,_ Catherine Jessus et Vincent Laudet Il y a plus d’un milliard d’années apparaissait une petite cellule vivante. Elle s’est multipliée et diversifiée. Aujourd’hui ses descendants sont présents dans toutes les eaux, dans tous les sols et même au sein d’autres êtres vivants. Ils adoptent toutes sortes de formes et de couleurs, changent d’aspect et se métamorphosent au cours de leur vie, nagent, rampent, s’accrochent à un support ou se laissent flotter au gré des courants. Il s’agit des **protistes, êtres unicellulaires minuscules peuplant tous les recoins de la planète**. **Édouard Chatton** les a traqués, observés, scrutés, manipulés. De ses découvertes ont émergé des concepts qui ont fourni des cadres à la biologie contemporaine. Fasciné par la beauté mystérieuse de ces êtres microscopiques, ce chercheur visionnaire va, sa vie durant, les dessiner avec talent et laisse une œuvre originale, colorée, chargée d’une merveilleuse beauté autant que d’exactitude scientifique. L’ouvrage _Les vies minuscules d’Edouard Chatton_ réalisé par **Catherine Jessus** et **Vincent Laudet**, met en lumière une vie palpitante et une œuvre scientifique pionnière et visuelle hors norme. Nous vous proposons une double plongée dans la science et la féerie. Par **Catherine Jessus ; Directrice de recherche au CNRS**. Elle a dirigé le Laboratoire de biologie du Développement à Sorbonne Université, et l’Institut des Sciences biologiques (INSB) du CNRS. **Rendez- vous proposé par le Muséum de Toulouse et le CNRS Occitanie Ouest.** A l’issue de la conférence, séance de dédicace du livre _Les vies minuscules d’Edouard Chatton_, CNRS EDITIONS. Vente sur place de l’ouvrage. _Crédits photo : @edouard_chatton_ **Point de RDV :** Auditorium **Gratuit, sans inscription, dans la limite des places disponibles, maximum 180 personnes.**

Gratuit sans inscription, à partir de 7 ans

Le Muséum de Toulouse et le CNRS Occitanie Ouest lèvent le voile sur une vie palpitante et une œuvre scientifique pionnière et visuelle hors norme.

Museum centre-ville 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T18:30:00 2022-05-12T20:00:00