Saint-Just-Malmont Haute-Loire A l’occasion du passage du Tour de France le samedi 16 juillet 2022, l’association Ré-création AFR propose un après-midi dessin sur le thème du Tour de France à tous les enfants de Saint Just Malmont. mairie@saintjustmalmont.fr +33 4 43 08 80 13 Salle des Ateliers Derrière la mairie Saint-Just-Malmont

