Dessinez une fresque avec Charline Colette Parvis de la maison de quartier de Cantepau Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Dessinez une fresque avec Charline Colette Parvis de la maison de quartier de Cantepau, 6 avril 2022, Albi. Dessinez une fresque avec Charline Colette

Parvis de la maison de quartier de Cantepau, le mercredi 6 avril à 13:00

Venez profiter de cet après-midi, placée sous le signe de l’échange et de la convivialité. Vous pourrez contribuer à la fresque collective, encourager les participants, écouter des lectures… En partenariat avec l’association Dikelitu, la Maison de Quartier et le centre de loisirs de Cantepau. _Public familial à partir de 3 ans._

Entrée libre

Participez, posez votre patte sur cette fresque collective Parvis de la maison de quartier de Cantepau 50 avenue Mirabeau Albi Cantepau Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T13:00:00 2022-04-06T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Parvis de la maison de quartier de Cantepau Adresse 50 avenue Mirabeau Ville Albi lieuville Parvis de la maison de quartier de Cantepau Albi Departement Tarn

Parvis de la maison de quartier de Cantepau Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Dessinez une fresque avec Charline Colette Parvis de la maison de quartier de Cantepau 2022-04-06 was last modified: by Dessinez une fresque avec Charline Colette Parvis de la maison de quartier de Cantepau Parvis de la maison de quartier de Cantepau 6 avril 2022 Albi Parvis de la maison de quartier de Cantepau Albi

Albi Tarn