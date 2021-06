SALLENELLES Maison de la nature et de l'estuaire Sallenelles Dessinez avec les plantes tinctoriales Maison de la nature et de l’estuaire SALLENELLES Catégorie d’évènement: Sallenelles

Et si les couleurs venaient des fleurs ? A l’issue d’une petite récolte dans la nature, coloriez votre dessin à l’aide de plantes sauvages comme le pratiquaient nos ancêtres. Découverte de la teinture végétale. Tout public (dès 10 ans). (1km/2h) – Niveau 1

Tarif de base 4,00€ Tarif enfant 2,00€ à partir de 10 ans

