### Atelier de croquis et de découverte de la perspective à travers le dessin d’une façade de la villa anglaise La Roseraie, inconnue du grand public. Atelier d’introduction des principes de la perspective et du croquis d’architecture. L’atelier est pensé pour les débutants qui veulent découvrir comment ils peuvent s’aider de leur portable pour dessiner une belle cathédrale ou pour les dessinatuers confirmés qui pourront dessiner l’epatante façade sud de la Roseraie, non accessible au public.` Lors de l’atelier seront expliqués quelques principes de perspective et de composition. Les participants pourront ajouter des touches de couleurs à leur travail. Découverte de l’Atelier Slow ART et du travail du peintre FlaminiaC

Gratuit. Jauge : 8 places maximun. Matériel de dessin fourni sur place. Venez avec votre smartphone. Si vous voulez vous pouvez venir avec votre crayon préféré.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

