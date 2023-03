Dessiner les paysages nocturnes / Sortie nature, 22 septembre 2023, Corn Corn.

Venez parcourir le nouveau sentier découverte des paysages nocturnes de Corn à l’occasion d’une expérience sensible et

originale, guidée par l’illustratrice Marine Giacomi. Entre chien et loup, vous vous imprégnerez des paysages de la nuit par le dessin à l’encre de chine. Marcher, se faire discret, faire une pause, contempler, sentir, écouter et croquer les paysages… À la lueur des lampes frontales et des étoiles, vous saisirez les détails qui deviennent masses et les ombres qui s’étirent. Et, peut-être, à l’issue de cette visite insolite, naitront des créatures chimériques, gardiennes du sentier.

À partir de 10 ans. Prévoir une lampe frontale permettant d’avoir les mains libres. Le matériel pour dessiner est fourni. Parcours abordable de 4km.

Inscription >> billetweb.fr/causseries

Corn

